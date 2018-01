Video: Venemaa saab kümme hiiglaslikku tuumapommitajat

Putin ütles eile, et moderniseeritud strateegilised pommitajad tugevdavad oluliselt Venemaa sõjalist võimekust. Kaasani lennukitehast külastades sõnas Putin, et moderniseeritud Tu-160 on külge saanud uued mootorid ja elektroonika. Uue lennuki testimisega alustati eelmisel nädalal. Riigijuhi külaskäigu auks katsetati lennukit ka eile Kaasanis.