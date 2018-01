Ilves soomlastele: NATO-ga ei saa ühineda, kui su ümber juba lõõmavad leegid

Ilves kirjutab oma artiklis «We’ll join if it gets serious» (Ühineme, kui asi muutub tõsiseks), et ta on märganud Soome poliitilise eliidi kõnepruugi muutust pärast Soome liitumist EL-iga: enam ei räägita neutraalsusest ning asemele on tulnud «kuulumine läände», vahendab Ilta-Sanomat.