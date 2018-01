Amsterdamis sai tulistamises surma inimene ja veel kaks haavata

"Üks isik suri ja kaks said haavata. Mees ja noor naine toimetati haiglasse pärast kesklinnas aset leidnud tulistamist," ütles politsei eestkõneleja Leo Dortland.

"Kui tegemist oleks rünnakuga, siis me saadaksime praegu hulgaliselt sõnumeid, et inimesed teaksid varju otsida. See paistab pigem olema seotud kuritegevusega," tsiteeris ajaleht politseiametnikke.