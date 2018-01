Senegali lõunaosas rünnati Hispaania turistide rühma

Kohaliku politseiametniku sõnul vägistasid relvastatud mehed rühmas olnud naised ja said saagiks tuhandete eurode väärtuses sularaha.

Hispaania välisministeeriumi teatel on nende Dakaris asuv konsulaat ohvritega ühendust võtnud.

Ülejäänud Senegalist Gambiaga eraldatud Casamance oli populaarne turismipiirkond, kuid separatistide rühmituste üha kasvav vägivald on viimase kahe aastakümne jooksul selle mainet tugevasti kahjustanud.

Senegal on pääsenud Al-Qaedaga seotud džihadistidest, kes on destabiliseerinud naaberriigi Mali ning korraldanud rünnakuid Burkina Fasos ja Elevandiluurannikul. Viimase kahe aasta jooksul on Senegalis kinni peetud umbes 50 arvatavat džihadisti.