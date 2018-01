Süüria opositsiooniühendus ei osale Sotši kõnelustel

"HNC kavatseb Sotši konverentsi boikoteerida," kirjutati teadaandes.

Süüria opositsiooni läbirääkimistekomisjoni ametlik esindaja Yahya al-Aridi väljendas juba reedeses raadiousutluses kahtlust Sotši läbirääkimiste edukuses ja ütles, et need on suunatud president Bashar al-Assadi režiimi põlistamiseks.

"Paljud, kellega oleme meie rahvusvahelisel ringsõidul rääkinud - ÜRO-s, Washingtonis, Euroopa Liidus mitmes Euroopa pealinnas - peaaegu kõik püüdsid meid veenma alustama Venemaaga läbirääkimisi. Me ei ole kunagi olnud Venemaaga suhtlemise vastu, sest nad on sellesse protsessi kaasatud," ütles Aridi.

"Nad veenavad meid järjekindlalt Sotši tulema. Kui me rääkisime nendega Sotši läbirääkimiste üksikasjadest ja saime kommünikee, mõistsime, et nende läbirääkimiste eesmärk on okupatsiooni tugevdamine ja Assadi režiimi põlistamine," lisas ta.

Läbirääkimiskomisjon osales reedel Viinis lõppevatel ÜRO korraldatud läbirääkimistel. Sel nädalal väisas komisjoni delegatsioon Moskvat.

Kremli pressiesindaja ütles reedel, et Sotšis toimuv Süüria rahvusliku dialoogi kongress saab tähtsaks sammuks Süüria olukorra lahendamise suunas, kuid poliitilist lõpplahendust kongressilt oodata pole.

"Ei maksa oodata, et Sotšis pannakse olukorra poliitilisele lahendamisele punkt, see ei oleks korrektne, kuid iseenesest selle toimumise tõsiasi on väga tähtis näitaja," ütles Dmitri Peskov ajakirjanikele.

"Iseenesest juba selle kongressi korraldamise samm on küllalt tuntav edasiliikumine Süüria olukorra poliitilise lahendamise poole," mis sellegipoolest "loomulikult ei saa olla ammendav", lisas ta.

Küsimusele, kas kaalutakse Vene presidendi Vladimir Putini osalemist sellel kongressil, vastas pressisekretär, et sellist plaani praegu pole. "Te teate, et seal käib töö muul tasemel," ütles Peskov.

Tema sõnutsi on antud juhul palju tähtsamad tulemused, mida tuleb pärast kongressi lõppu hinnata ja eritleda.