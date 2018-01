Video ja galerii: Paduvihmad on kergitanud Seine'i jõe taset

Linna piitsutanud paduvihmad on kergitanud jõe taset mitu meetrit tavalisest kõrgemaks. Prognooside kohaselt võib jõe pind tõusta nädalavahetusel kuue meetrini ehk neli meetrit normaalsest ülespoole.

BBC andmeil on mitmed Pariisi tänavad vee all. Villeneuve-Saint-George'i piirkonnas liiguvad inimesed tänavail juba paatidega. Lisaks on tulvaveed ajanud liikvele rotid.