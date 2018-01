Asepeaminister: Venemaal oligarhe ei ole

«Meil ei ole enam oligarhe. See mõiste on jäänud 90ndatesse,» sõnas asepeaminister, kui temalt küsiti 29. jaanuaril USA avaldava musta nimekirja kohta, kus välja toodud Kremli sidemetega ärimehed . «Tänapäeval on meil hästi töötavad ärimehed, kes muretsevad riigi pärast ja teenivad raha, ajades vastutustundlikku äri,» ütles ta.