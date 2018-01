Vene võimud tunnistasid kogemata geiabielu

Kuigi kahe meessoost inimese paaripanemine on Venemaal seadusega keelatud, tunnistab Vene perekonnaseadus välismaal sõlmitud abielusid, kui need pole vastuolus seaduse artikliga 14, mis keelab abielu lähisugulaste vahel või juhul, kui üks osapool juba on abielus. Viidet samasooliste inimeste vahel sõlmitud abielule seal aga ei ole.