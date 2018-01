Saudi miljardärist prints pääses vabadusse

Kolm printsi äripartnerit ütlesid uudisteagentuurile AP, et Al-Waleed vabastati Ar-Riyadi Ritz-Carltoni luksushotellist, kus teda on hoitud alates 4. novembrist. Nende sõnul ei ole praegu selge, missugused on printsi vabastamistingimused.

2017. aasta novembris võttis Saudi Araabia korruptsioonitõrjekomitee, mida juhib troonipärija Mohammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud, vahi alla ligi 200 printsi, võimukandjat ja ärimeest, kellele esitati võimu kuritavitamise, raiskamise, altkäemaskuvõtmise ja rahapesusüüdistused. The Wall Street Journal kirjutas toona, et riik kavatseb neilt kätte saada umbes 800 miljardit dollarit.

Saudi valitsus on öelnud, et enamik vahistatuid on läinud võimudega rahalisele kokkuleppele, mis on toonud riigikassasse umbes 100 miljardit dollarit.