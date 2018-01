USA ja Poola väljendasid vastuseisu Nord Stream 2 rajamisele

«Sarnaselt Poolale on ka Ühendriigid vastu torujuhtmele Nord Stream 2. Meie hinnangul õõnestab see Euroopa üleüldist energiajulgeolekut ja stabiilsust ning annab Venemaale veel ühe vahendi energia politiseerimiseks poliitilise tööriistana,» lausus Tillerosn.

Czaputowiczi sõnul on Poola Venemaa kavatsuste suhtes ettevaatlik ja leiab, et vajalik on mitmekesistada energiatarneid Euroopasse.

Czaputowiczi sõnul arutas ta Tillersoniga ka sõjalise koostöö hoogustamist ning avaldas lootust, et USA suurendab sõjalist kohalolekut Poolas. «Ameerika vägede meie territooriumile paigutamine annab meile, poolakatele, turvatunde ja me oleme selle eest tänulikud. Me tahame, et see oleks veelgi suurem ja alaline.»