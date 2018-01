Trump oleks valmis soodsamatel tingimustel kliimaleppesse naasma

Trumpi tabas üleilmne hukkamõist, kui ta 2017. aasta juunis teatas, et Ühendriigis lahkuvad lepingust, mis olevat riigi majandusele kahjulik.

Kuigi president jäi kindlaks kriitikale selle ajaloolise leppe suhtes, mille allkirjastas tema eelkäija Barack Obama, märkis ta, et uuendatud lepingule võiks ta oma allkirja anda.

"Kui nad teevad hea leppe ...., on alati olemas võimalus, et me naaseme," lisas Trump, kirjeldades praegust kokkulepet kui "kohutavat" ja "ebaõiglast" Ühendriikide suhtes.