Guggenheim pakkus Trumpile kullast vetsupotti

Kuigi on tavaline, et presidendid laenavad taiesid oma residentsi kaunistamiseks, oli sel korral New Yorgi Guggenheimi kunstimuuseumi keeldumine resoluutne.

Valge Maja soovis Van Goghi maali «Lumine maastik», kuid muuseumi peakuraator ja häälekas Trumpi kriitik Nancy Spector vastas, et taies võib ainult kõige äärmuslikematel puhkudel majast lahkuda.

«Meil on kahju, et ei saa teie esialgset soovi täita, kuid loodame, et teid huvitab see eripakkumine,» kirjutas Spector Valgele Majale.

Eripakkumiseks oli Itaalia kunstniku Maurizio Attelani taies «Ameerika», mis kujutab endast kullast tualetipotti. Aasta otsa näitusel olnud teos on paigaldatud nüüd avalikku käimlasse, mida valvavad valvurid.

Spector märkis, et nüüd, kui näitus on lõppenud, soovib kunstnik oma taiest Valgele Majale pakkuda.