Niinistö koer jäi kampaaniast kõrvale

«Lennu pole kampaaniast osa võtnud,» kinnitas New York Timesile Niinistö kampaaniajuht Pete Pokkinen. Otsuse üheks põhjuseks peetakse haigust. Niinistö teatas hiljuti paljude Lennu fännide kurvastuseks, et seitsmeaastast lemmikut oli tabanud koeragripp. Nimelt on bostoni terjeri lömmis nina hingamisteede haigustele palju vastuvõtlikum kui teiste koeratõugude oma.