Küprose presidendivalimised lähevad teise vooru

Malas tegutses tervishoiuministrina aastatel 2011–2012 ja kaotas Anastasiadesele 2013. aasta presidendivalimistel. Malas on Anastasiadest kritiseerinud, et president pole teinud piisavalt maa ühendamiseks.

On märke, et taasühendamine on senistest nurjumistest tingitud tüdimuse tõttu muutunud üha keerulisemaks. Midagi ei tee lihtsamaks ka asjaolu, et sel kuul saare põhjaosas toimunud valimistel saavutasid tugeva tulemuse taasühendamist vastustavad erakonnad.

Kasv on olnud stabiilne 2015. aastast peale, kuid majandus on endiselt viletsamas seisus kui enne kriisi. Töötuse määr on 11 protsenti ja pankadel on kaelas halvad laenud. Taastumine on turismibuumist hoolimata olnud analüütikute sõnul suhteline.