Bulgaaria võib EL-i eesistujana põgenikekvootide arutamist viivitada

Bulgaaria kuue kuu pikkusel eesistumise perioodil tuleb leida lahendus Dublini leppele, millega määratakse, kes on vastutav asüülitaotluste menetlemise eest.

Tundub, et küsimuse edasilükkamises on ilmnemas üksmeel, kuna ka Saksamaa nõudis, et enne põgenikekvootide juurde asumist lepitaks kokku reformi lihtsamates punktides.