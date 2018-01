USA survestab Aafrika riike Põhja-Koreaga sidemeid katkestama

Ameerika Ühendriikide ametnikud tahavad, et Aafrika riigid saadaks välja Põhja-Korea töölised ja diplomaadid, väites, et Pyongyangi 13 Aafrika saatkonda tegutsevad rahateenimise keskustena.

Paljudel Aafrika riikidel on Põhja-Koreaga tugevad sidemed juba külma sõja ajast alates. Pyongyang on pakkunud nende riikide iseseisvuslastele materiaalset ja ideoloogilist abi. Lisaks on Aafrikas endiselt tegev USA ja ÜRO sanktsioonide all olev ehitusfirma Mansudae Overseas Projects Group.