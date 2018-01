Saksa teadlased katsetasid inimeste peal kütuseaure

Väidetavalt toimusid katsed autotootajate Volkswagen, Daimler ja BMW rahastatud uuringuorganisatsioonis Euroopa Transpordisektori Keskkonna ja Tervise Uuringurühm, mis on tänaseks tegevuse lõpetanud.

Volkswagen vastas süüdistustele tõdemusega, et tol ajal valitud teaduslikud meetodid olid valed. Daimler teatas aga, et on šokeeritud kui laialdaselt ja mil viisil neid uuringuid korraldati.