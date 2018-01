Vilepuhuja: Putin tellis Vene sportlaste dopinguprogrammi

«Loomulikult tuli käsk tipust, presidendilt,» lausus Rodtšenkov telefoniintervjuus Saksa ringhäälingule ARD. «Ainult president saaks siseluureagentuurile FSB sellist korraldust väljastada.»

Rodtšenkov lisas, et Putin ei saa skeemi olemasolu eitada.

Rodtšenkov on endine Moskva dopinguvastase agentuuri juhataja, kes põgenes pärast kahe Vene dopinguvastase agentuuri vanemametniku ootamatut surma 2016. aastal Ameerika Ühendriikidesse.

Vilepuhuja on veendunud, et Putinit hoidis programmi üksikasjadega kursis toonane spordiminister Vitali Mutko.

«See oli väga lihtne ahel: mina raporteerisin asespordiminister Juri Nagornõhhile, Nagornõhh raporteeris Mutkole, Mutko raporteeris Putinile,» selgitas ta.

Rodtšenko väitis ka, et enne Sotši 2014. aasta talimänge olid Venemaa sportlased kaasatud üleriiklikku dopinguskeemi ka 2008. aasta Pekingi ja 2012. aasta Londoni olümpia ajal.

Rodtšenkov vastutas enda sõnul Vene dopinguprogrammi kavandamise ja teostamise eest.

Tema ülestunnistus, et Sotši taliolümpiamängudel vahetati riiklike julgeolekuagentuuride kaastööl välja Vene sportlaste dopinguproove, võimaldas Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel (ROK) jõuda jälile Vene riikliku dopinguprogrammi eksisteerimisele. Selle tulemusena on Vene sportlased sunnitud eelseisvatel Pyeongchangi olümpiamängudel võistlema ROK-i lipu all.

2015. aastal Venemaalt põgenemisest alates on Rodtšenko viibinud FBI tunnistajakaitse programmi all, kuna Venemaa on väljastanud tema osas rahvusvahelise vahistamiskäsu.

«Ma naudin igat päeva, mil ma endiselt elus olen,» lisas Rodtšenkov intervjuus.

Täna kirjutas ajaleht Izvestija, et Sotšis võidakse korraldada võistlused Vene sportlastele, keda ei lubatud Pyeongchangi taliolümpiamängudele.

«Sotši on valmis korraldama kõige kõrgemal rahvusvahelisel tasemel võistlused. Kõik objektid, mida kasutati 2014. aasta olümpiamängudel, on suurepärases seisukorras ja valmis võõrustama sportlasi olgu või homme. Seepärast suurem jagu võistlusi neile, keda rahvusvaheline olümpiakomitee Pyeongchangi võistlustele ei lasknud, toimuvad just Sotšis,» ütles ajalehe allikas.