Kreml: Navalnõi ei kujuta poliitilise Olümpose juhile mingit ohtu

«Vladimir Putini populaarsus ulatub kaugele üle Venemaa piiride,» ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov ajakirjanikele. «Ma ei usu, et keegi kahtleks, et Putin on avaliku arvamuse absoluutne liider, poliitilise Olümpose absoluutne juht ning ei ole tõenäoline, et keegi saaks temaga praegu tõsiselt võistelda. Putin on korduvalt kinnitanud oma vaieldamatut liidrirolli ning teeb seda endiselt.»