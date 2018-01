Soul: Pyongyang tühistas Koreade ühisetteaste Kumgangi mäel

Talimängude lähenemine on toonud Korea poolsaarel kaasa pingete märkimisväärse leevenemise, kuid kahe riigi leppimisest on asi endiselt kaugel. Lõuna-Korea meedia süüdistab valitsust liigsetes järeleandmistes põhjanaabrile, et saavutada selle sportlaste osalemine mängudel, ning heidab valitsusele ette mõnede Lõuna-Korea hokinaiste ja kiiruisutajate mängudelt kõrvalejätmist, et teha ruumi Põhja-Korea sportlastele.