Suurbritannias rööviti esimest korda relva ähvardusel bitcoin'e

Rööv toimus 22. jaanuaril Kagu-Inglismaal Moulsfordi külas, kirjutas leht Daily Mail, lisades, et tegemist on Suurbritannias esimene omataolise krüptovaluutakuriteoga.

Aston ja Jay juhivad 2017. aasta juunis loodud ettevõtet Aston Digital Currencies, mis haldab virtuaalrahaportfelle. Aston tegutseb pseudonüümi all, kuid ta on virtuaalraha kogukonnas tuntud vahendaja. Mõned tema partneritest viitavad veebis talle tema pärisnimega ning spekuleeritakse, et see võis viia röövlid temani.