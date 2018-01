Trumpi ebasoosingusse sattunud FBI asedirektor astub tagasi

McCabe peatab töö viivitamatult, kuid jääb FBI palgale kuni märtsini, et tagada pensionisoodustused, kinnitas allikas.

Trump ründas McCabe'i Twitteris, kui selgus, et tema naine sai 2015. aastal Virginias kandideerides kampaaniatoetust Trumpi rivaali Hillary Clintoni liitlase käest.

Trump on korduvalt tõrjunud süüdistusi kokkumängust, nimetades neid libauudisteks. President väidab, et FBI on olnud erapoolik oma juurdluses, mida praegu juhib eriporkurör Robert Mueller, kes ka ise kunagi FBI-d juhtis.