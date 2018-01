Valitsus: Indias on 21 miljonit «soovimatut» tüdrukut

Kuigi lapse soo valimine on vastuolus seadusega, peetakse ebaseaduslikke soopõhiseid aborte põhjuseks, miks Indias on viimase rahvaloenduse andmetel iga tuhande mehe kohta 940 naist.

«Paljud paarid jätkavad lastesaamist, kuni käes on soovitud arv poegi,» märkis valitsus esmaspäeval avaldatud majanduse aastaülevaates. «Perekonnad, kus on sündinud poeg, lõpetavad suurema tõenäosusega lastesaamise kui pered, kus sünnib tütar,» märgitakse raportis.

2011. aastal Briti meditsiiniajakirjas The Lancet ilmunud uuringu kohaselt on Indias viimase 30 aasta jooksul katkestatud kuni 12 miljonit rasedust, kui selgus, et naine ootab tütart.