USA avaldas kauaoodatud «Putini nimekirja»

Seitsmeleheküljelises nimekirjas on 114 kõrge Vene poliitiku nimed, sealhulgas 42 Putini abi, ministrid, kaasa arvatud peaminister Dmitri Medvedev, kaitseminister Sergei Šoigu ja välisminister Sergei Lavrov ning Vene luureagentuuride FSB ja GRU tippametnikud. Lisaks kuuluvad sinna suurte riigifirmade, sh energiakontsernide Rosneft ja Sperbanki tegevjuhtid.

Samuti on USA rahandusministeeriumi koostatud nimekirjas välja toodud 96 oligarhi nimed, kelle varandust hinnatakse üle 1 miljardile dollarile. Sinna kuuluvad vene rikkurite tuntud näod nagu Roman Abramovitš ja 2012. aastal Putini vastu presidendiks kandideerinud Mihhail Prohhorov, aga ka alumiiniumimagnaat Oleg Deripaska. Möödunud aastal Trumpi kampaaniameeskonna vene sidemete juurdluse käigus selgus, et Jeltsini «perekonna» liikme Deripaska heaks oli töötanud ka Trumpi valimiskampaania eksjuht Paul Manafort.

Nimekirja nõudis kongressi poolt eelmisel aastal vastu võetud seadus Venemaa karistamiseks USA 2016. aasta valimistesse sekkumise eest. Trumpi administratsioonil oli esmaspäevani aega nimekirja avaldamiseks isikutest, kes on saavutanud võimu või rikkuse seotuse tõttu Putiniga. Otseseid sanktsioone see antud isikutele kaasa ei too.