Soomes hääletati ka Hitleri poolt

Kümnetele sedelitele oli kirjutatud number 88, mida peetakse üldiselt Hitleri sümboliks. Sümboli aluseks on asjaolu, et h-täht on ladina tähestikus kaheksas, ning seega viitab number 88 «Heil Hitler» tervitusele, ütles Uusimaa valimisringkonna komisjoni esimes Matti Hilli.