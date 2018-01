Vene geiabielupaar põgenes tapmisähvarduste tõttu riigist

Stotsko ja Voitsehhovski abiellusid kuu algul Kopenhaagenis, kus geiabielu on seaduslikult lubatud. Peale seda tagasi Venemaale jõudes läksid nad Moskva perekonnaseisuametisse, kus said kinnituse, et nende välismaal sõlmitud abielu on kehtiv ka Venemaal.

Arstist Stotsko kirjutas sotsiaalmeedias, et on saanud peale seda korduvaid tapmisähvardusi, kus inimesed on lubanud tal pea otsast rebida. Samuti on tehtud anonüümseid telefonikõnesid tema emale, keda on ähvardatud vallandada, kui ta ei veena oma poega Voitsehhovskiga abielu sõlmimist tühistama.