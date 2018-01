Bienvenida linnapea ütles Hispaania ajalehele El Peridico, et Olivera lahkumine on kurb sündmus nii tema koduküla kui ka kogu maailma jaoks.

Oliviera abikaasa suri 1988. aastal ja ta on matnud ka oma kaks poega, kuid ta 81-aastane tütar Maria Antonia ja 78-aastane tütar Milagros on seni elus.

Möödunud aastal antud intervjuus rääkis Oliviera, et nii vanaks aitasid tal elada neli asja, head geenid, raske põllutöö, tervislik toit ja igapäevane klaasitäis punast veini.

Mehe vend Luis on 95-aastane ja õde Jacoba on 93-aastane ehk selles peres on pikaealisuse geenid.