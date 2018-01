24 aastat Kreeka-Makedoonia nimetüli vahendanud ÜRO diplomaat usub läbimurret

USA diplomaat Nimetz, kes on üritanud nimetüli lõpetada 1994. aastast saadik, kohtub täna Kreeka välisministri Nikos Kotziasega ja sõidab edasi Skopjesse kõnelustele Makedoonia ametiisikutega.

Nimetzi sõnul on ta täheldanud mõningat tüliküsimuses positiivset pööret ning ei välista läbimurret.

Kreeka on jäänud kindlaks seisukohale, et 1991. aastal iseseisvunud Makedoonia nime kasutamine viitab Skopje territoriaalsetele nõudmistele Kreeka enda samanimelise põhjapiirkonna suhtes ja on torpedeerinud Skopje katseid ühineda Euroopa Liidu ja NATO-ga.