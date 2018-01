«Ma usun, et Vene naabritega dialoogi avamine on Belgia ja Euroopa Liidu huvides nii majanduse kui ka julgeoleku aspektist,» sõnas Michel Punasel väljakul.

Michel teatas enne ärasõitu, et Putiniga kohtudes tabuteemasid ei ole ning plaanis on tõstatada ka ebamugavad demokraatia ja inimõiguste küsimused. «Leidub tahe kõikide teemade lahkamiseks ja ka nende teemade arutamiseks, kus meil on ühised huvid. Näiteks terrorismivastane võitlus on teema, milles me suudaksime koostööd ette kujutada.»