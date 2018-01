Itaalia õhuväelased on valmis Vene lennuki saatmiseks

Leedus Zokniais baseeruvad taanlased oli läkitatud saatma Vene hävitus-pommituslennukit. Kaliningradi suundunud idanaabri Su-34 polnud esitanud lennuplaani, lendas väljalülitatud transponderitega ega pidanud lennujuhtidega ühendust, sestap ei jäänud NATO-l muud üle kui minna vaatama, kellega tegu, ja tagada, et reegleid eirav idanaabri esindaja suundub sinna, kuhu ta kuulub.

Ämaril teeniva Itaalia kontingendi ülem kolonel Eros Zaniboni ei varjanud, et liitlasriikide õhuväelastele on selline kogemus põnev. «Me veel ootame oma esimest võimalust,» sõnas ta. «Eile (möödunud neljapäeval – toim) oli esimene kord taanlastel. Loodetavasti on järgmine kord meil.»