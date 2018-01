Video: tuntud vene ajakirjanike vaidlus Stalini üle paisus otse-eetris kakluseks

Intsident leidis aset 30. jaanuaril raadiojaama Komsomolskaja Pravda eetris. Svanidze rääkis, et Teise maailmasõja alguseks oli Nõukogude Liit oma diktaatori otsuste tõttu katastroofilises seisus. Ševtšenko seevastu leidis, et sõda õnnestus võita tänu Stalini juhtimisele, vahendab Fontanka.ru .

Emotsioonid läksid järjest tulisemaks, kui Svanidze korraga teatas, et Ševtšenko istub liiga kaugel, et talle näkku lüüa. Ševtšenko omakorda märkis, et ei istu ta midagi nii kaugel ning Svanidzel on hea võimalus talle «vastu vahtimist anda». Seepeale Svanidze tõusiski laua tagant ning lõigi kolleegi käega vastu nägu. Järgnenud kakluse lõpetasid kiiresti kohale rutanud raadiojaama töötajad ning saatejuhil tuli saade lõpetada.