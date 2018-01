De Mistura: Süüria põhiseaduskomisjoni hakkab kuuluma ka opositsioon

ÜRO Süüria erisaadik Staffan De Mistura ütles teisipäeval, et Sotši riikliku dialoogi kongressil moodustatud põhiseaduskomisjoni hakkavad kuuluma ka kongressilt eemale jäänud Süüria peamise opositsiooniühenduse delegaadid.

"Me liigume teooria juurest praktikasse," ütles De Mistura telefonitsi Venemaalt Sotšist ÜRO peakorteris viibivatele ajakirjanikele, lisades, et ÜRO hakkab juhtima põhiseaduskomisjoni moodustamise jõupingutusi.

Eriesindaja rõõmustas Süüria valitsuse ja opositsiooni osalemise üle arutelus uue põhiseaduse üle. "Me pole kunagi saanud valitsust ja opositsiooni osalema arutelus uue põhiseaduse üle, sest neil puudus üksmeel. Nüüd oleme selleni jõudnud," lausus ta.

Erisaadik jäi ettevaatlikuks, vastates küsimusele, kas komisjoni moodustamist saadab edu ja sel õnnestub saavutada oma eesmärk ehk koostada riigile uus põhiseadus. "Saatan on detailides. See kujuneb vaevaliseks," ütles ta.