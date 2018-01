Põder peatas Oslos metrooliikluse

Metrooliikluse haldusefirma kommunikatsioonijuht Jan Rustad ütles NRK-le, et loom ise sai kukkudes nii raskelt viga, et ta tuli koha peal magama panna.

Hetkel pole teada, miks põder alla kukkus. «Me ei tea täpselt, aga arvata võib, et miski ehmatas looma nii palju, et ta hüppas üle silla piirde,» märkis Rustad, lisades, et lumise talvega otsivad põdrad tavaliselt kohti, kus lumi ei ole nii kõrge, niisiis võib see seletada, miks loom üldse sillale roninud oli.