Video: Nutella ostumöll lõpetab Prantsusmaal suured aled

«Kohtusin teisipäeval Intermarché direktoriga,» rääkis majandusminister Bruno Le Maire, märkides, et valitsus tuleb täna välja eelnõuga, mis karmistab allahindluste reegleid.

«Ütlesin talle, et see peab lõppema. Sellised stseenid ei saa Prantsusmaal iga päev aset leida,» sõnas minister raadiousutluses.

Intermarché on klientide ees vabandanud, kuid on vahejuhtumist hoolimata jätkanud suurte allahindlustega. Prantsuse tarbjakaitseamet DGCCRF teatas esmaspäeval, et asub allahindlusi uurima.