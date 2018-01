Saksa moslemivaenuliku erakonna AfD liige pöördus islamiusku

48-aastane Wagner märkis täna ajalehele Bild, et osaliselt oli tema usuvahendamine ajendatud Saksa luteri kiriku otsusest geipaare kiriklikult laulatada.

«Üks põhjuseid on seotud kirikus toimunud muudatustega, mis enam ei ühti minu väärtustega,» ütles ta Saksa tabloidväljaandele Wagner, kes on ka ise on kuulunud Saksa luteri kiriku nõukogusse.