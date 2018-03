Tervisekellad ohustavad ülemaailmset julgeolekut

Noormees märkis, et 13 triljoni GPS-punktiga ülemaailmne kaart on küll väga ilus, aga võib kujutada tõsist ohtu operatiivsele julgeolekule. Nimelt on terviserakendust kasutavate sõdurite trajektoorid kaardil selgelt välja joonistunud ning ühes sellega nähtavad ka sõjaväebaaside asukohad.