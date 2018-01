ÜRO: Jeemenis vajab erakorralist abi 40 000 põgenikku

«Me oleme iseäranis mures uute põgenike pärast Adenis, kes on pagenud sinna teistest Jeemeni piirkondadest. Alates detsembrist on Adenisse ja lähedalasuvatesse kubernerkondadesse põgenenud rohkem kui 40 000 inimest ning me eeldame, et inimeste põgenemine läänerannikul kestvate lahingute eest jätkub,» teatati avalduses.