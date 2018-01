Vangi mõistetud Lula da Silva on endiselt Brasiilia presidendivalimiste soosik

Eelmisel nädalal jättis appellatsioonikohus jõusse Lula da Silva süüdimõistmise rahapesus ja korruptsioonis ning määras talle 12-aastase vanglakaristuse. Otsus tähendab, et tõenäoliselt ei saa Brasiilia Töölispartei asutaja kandideerida oktoobris toimuvatel presidendivalimistel.

Samas on just tema toetus võimalikest kandidaatidest kõrgeim, selgus küsitlusfirma Datafolha uuringust, mis oli esimene, mis on tehtud pärast appellatsioonikohtu otsust.