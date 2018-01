Austraalia valitsus müüs salastatud dokumentidega sahtleid kasutatud mööbli pähe

Riigi peaministrikabineti ametnik Martin Parkinson sõnas, et kahe sahtli müügi osas alagatati juurdlus.

«Tulenevalt sellest, et juurdlus on pooleliolev, ei ole ministeeriumil asjakohane hetkel edasisi kommentaare anda,» lausus Parkinson.

Muuhulgas paljastavad dokumendid, et toonane Austraalia migratsiooniminister Scott Morrison nõudis 2013. aastal rühma asüülitahtjate osas topeltkontrolli, et takistada neil Austraalias alalist kaitset saamast.

Peaminister John Howardi valitsus arutas aga väidetavalt 2007. aastal kodanike vahi all vaikimise õiguse eemaldamist.

Kõik peaministrikabineti arutelud on salajased ning selle otsused peaksid jääma salastatuks vähemalt 20 aastaks.

Endine peaminister Tony Abbot, kelle kohta dokumentides samuti piinlikku informatsiooni sisaldus, teatas, et keegi tuleks sellise eksimuse eest vastutusele võtta.

«Kui tahta välja visata sahtel, mis sisaldas hunnikuga tundlikku ja salajast informatsiooni, tasuks veenduda, et see on enne hoonest lahkumist tühjaks tehtud,» märkis Abbot.