Trumpi aastaaruanne: seekord tule ja tõrvata, pigem riigimehelikult

USAs on jaanuari viimase teisipäeva õhtu tavapäraselt suure poliitilise teatri õhtu. Kõik pilgud on Washingtonil, kus president sõidab Valgest Majast Kongressi, et pidada aasta olulisim kõne – «Olukorrast riigist». Esinemine annab riigipeale võimaluse tööaasta kokku võtta ja visandada plaane tulevikuks.

Traditsiooniliselt oodatakse kohe kõne alguses hinnangut riigi seisule. Seda nõuab põhiseadus, mis paneb riigipeale kohustuse informeerida Kongressi sellest, kui hästi Ühendriigid koos püsivad. Trump, nagu enamik ta eelkäijaid, deklareeris, et riigi seis on tugev – ehkki raske on mitte näha, et poliitilised lõhed on tema valitsemisaasta jooksul süvenenud.