Poola senatis kiideti heaks niinimetatud holokaustieelnõu

Parlamendi ülemkojas sai eelnõu 57 poolt- ja 23 vastuhäält. Alamkoda andis eelnõule heakskiidu eelmisel reedel ja see liigub nüüd edasi president Andrzej Duda lauale, kes selle kõige tõenäolisemalt ka allkirjastab. Duda on avaldanud imestust Iisraeli reaktsiooni pärast.

«Me ei saa mingil juhul taganeda. Meil on õigus kaitsta ajaloolist tõde,» ütles president.

Iisrael on eelnõu vastu, sest näeb selles katset eitada Poola seotust Natsi-Saksamaa juutide hävitamisega ja kardab, et holokaustist eluga pääsenud inimesed antakse kohtu alla, kui nende ütlused peaksid käsitlema poolakate seotust sõjaroimadega.

«Meil on põhjust arvata, et see oleks väga suur meeleavaldus mitme rühmitusega, mis kahjustaks Poola riiklikke huve,» ütles ta 31. jaanuarist 5. veebruarini kestvat liikumiskeeldu põhjendades.