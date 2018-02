Galerii: USA vabariiklaste tipp-poliitikud sattusid raskesse rongiõnnetusse

Vigastada sai õnnetuses kuus inimest, kellest kriitilises seisus on veoautos viibinud kaassõitja. Ametnike sõnul ei saanud ükski USA kongressi liige ega nende taustajõud tõsiseid vigastusi. Rahvuslik transpordiohutuse amet tegeleb õnnetuse põhjuste uurimisega.

Vabariiklasest president Donald Trump ütles Valges Majas: «Rongiõnnetus oli karm. Me ei tea veel täpselt, mis juhtus, aga rong sõitis veokile päris suurel kiirusel otsa. Paistab, et veokijuht sai surma, seda on väga kurb näha.»