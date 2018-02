Briti parlament lahkub ajutiselt ajaloolisest Westminsteri parlamendihoonest

Väljaande Guardian sõnul on poliitikud veendunud, et hoone on tuleohtlik ning seda ohustavad ka üleujutused. Heakskiit anti renoveerimistöödele, mis lähevad maksma vähemalt 3,5 miljardit naela (4 miljardit eurot). Tööd algavad 2025. aastal ja kestavad hinnanguliselt kuus aastat.