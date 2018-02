Galerii: Soome president Sauli Niinistö andis parlamendis ametivande

«Soome on selleski töös tegija, mitte vaatleja,» ütles president.

Niinistö märkis, et rahvusvaheliste organisatsioonide kõrval on vaja ka otsekontaktide teed, milles on lääne ja ida dialoog vältimatu. Lääs ei tähenda mitte ainult USA-d ja NATO-t, vaid ka ELi ning ida Venemaa kõrval ka Hiinat, lisas ta.