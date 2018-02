India prints avab oma palees geide varjupaiga

Prints Manvendra Singh Gohil on troonipärija Lääne-India Gujarati osariigis asuvas väikelinnas Rajpiplas, kus nö kapist väja tulla oli eriti keeruline, sest traditsioonilisi pereväärtusi peetakse seal siiani väga au sees. Seetõttu on ka prints ise abielus olnud, kuid 1991. aastal sõlmitud liit kestis vaid aasta.

«Lapsi ma ei saa, seega miks mitte kasutada kogu seda ruumi heal eesmärgil?» sõnas ta, märkides, et palee ruumides saab olema ka arstiabi ja hakkavad toimuma inglise keele ning kutseõppe tunnid, et aitada neil tööd leida.

Inimõigusteaktivisti Harish Iyeri sõnul on juba fakt, et Gohil on prints aidanud India LGBT kogukonda väga palju. «Sellise keskuse loomine on tema poolt väga kena žest,» märkis ta.