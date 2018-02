Streik halvab homme Soome: ühistransport ei sõida, prügivedu ei toimu, hooldekodud jäävad toiduta

Soome ametiühingute keskliit korraldab streigi vastuseks valitsuse otsusele jätta toetuseta need töötud, kes ei tööta kolme kuu jooksul vähemalt 18 tundi või ei osale tööoskustega seotud koolitustel. Valitsuse nn aktiivsusmeetmeid on kritiseerinud nii ametiühingud, opositsioonipoliitikud kui ka töötud inimesed.

Streigis osalev toiduainetööstuse ametiühing on hoiatanud, et seisak võib mõjutada katoiduainetekauplusi, mistõttu ei jõua homme lettidele värske toidukaup. Nimelt on kauba kohaletoimetajad on öelnud, et homme kella 6 hommikul kuni kuueni õhtul nad töötada ei kavatse. Samuti võib seetõttu tekkida tõrkeid toiduainete tarnetega, näiteks hooldekodudesse või lasteaedadesse. Seega palutakse lapsevanematel olla ühenduses oma lasteaia juhtkonnaga.