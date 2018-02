Liibüa ranniku lähedal uppus vähemalt 90 migranti

«Teadete järgi on pärast paadi ümberminekut Liibüa ranniku lähistel täna hommikul uppunud vähemalt 90 migranti,» seisis IOM avalduses.

Organisatsiooni väitel on kümme surnukeha jõudnud Liibüa rannikule: neist kaheksa on Liibüa ja kaks Pakistani kodanikud. Kahel inimesel õnnestus rannikule ujuda ja ühe päästis kalalaev, lisas IOM.

Agentuuri andmeil on tänavu rändemarsruudil Liibüast Itaaliasse hukkunud 218 migranti. Vahemere idaosa marsruudil on sel aastal Türgist Kreekasse jõudnud 1089 inimest ning ühestki hukkunust seal seni teateid ei ole. Põhja-Aafrikast Hispaaniasse jõuda püüdes on tänavu merel hukkunud 82 migranti, teatas IOM.