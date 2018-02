Venemaa presidendikandidaat Sobtšak: ma ei taha revolutsiooni

Kampaanialoosung «Sobtšak kõigi vastu» on suunatud kõigile venelastele, kes on tüdinud Putini alalistest vastaskandidaatidest.

Navalnõi ei saa kehtiva kriminaalkaristuse tõttu presidendivalimistel kandideerida. Paljud tema toetajad väidavad, et Sobtšak on Kremlile kasulik opositsioonilõhkuja. Navalnõi on kutsunud valimisi boikottima ja esitab loata meeleavaldustega alatasa võimudele väljakutseid. Sobtšaki väitel ei too selline strateegia edu.