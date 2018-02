Merkel möönis tõsiste erimeelsuste püsimist Saksa võimukõnelustel

«Jätkuvalt on terve hulk väga tõsiseid erimeelsusi. Meil seisab ees tohutu hulk tööd,» lausus Merkel. «Loodan, et õnnestume, kuid probleemid, nagu ma ütlesin, pole veel lahendatud.»

SPD juht Martin Schulz nõustus, et jätkuvalt on palju küsimusi, mis vajavad läbi rääkimist, kui rõhutas samas, et ei lase tähtajal survestada end sõlmima lepet kiirustades. «Põhjalikkus peab käima enne kiirust,» ütles ta.