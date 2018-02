USA esindajatekoja luurekomisjon avaldas vastuolulise memo

Salastatud materjalidel põhinevas neljaleheküljelises memos väidetakse, et FBI kasutas tõendusmaterjalideta ja Demokraatliku Partei ning Hillary Clinton valimiskampaani rahastatud raportit, et saada FBI ja justiitsministeeriumi juhtidelt luba jälgida Trumpi nõunikku Carter Page'i, kel olid ulatuslikud kontaktid venelastega.

Memo koostajate sõnul oli raport jälgimisloa saamiseks keskse tähtsusega, kuid raportit ei oleks tohtinud arvestada, sest see sisaldas süüdistusi, mida pole tõendatud.

Trump eemaldas memolt salastatuse reedel ning allikad Valgest Majast ütlevad, et ta lubas memo avaldada täies mahus.

Justiitsministeerium ja selle haldusalasse kuuluv FBI on memo avaldamisele jõuliselt vastu. Nende sõnul võib see kahjustada riigi julgeolekut ja avalikkust eksitada, sest selles on ebatäpsusi ja dokumendis puudub sündmuste hindamiseks vajalik kontekst.